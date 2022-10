Unglaublich: Karl Burggraf turnt seit 75 Jahren

Karl Burggraf (Mitte) ist seit unglaublichen 75 Jahren aktiver Turner beim TuS Dehrn. Über seine Auszeichnung freuen sich (v.l.): TuS Vorsitzender Georg Heun, Tochter Beate Burggraf, Elisabetha Burggraf und die zweite Tochter Susanne Burggraf. Foto: Peter Schäfer

EHRUNGEN FÜR TREUE MITGLIEDER Seit 25 Jahren Mitglied beim TuS Dehrn sind Jannik Bausch, Linda Leukel, Sabine Hinz, Alexej Dauksch, Michelle Dauksch, Erika Ehrle, Jacqueline Etl, Gerald Kremer, Bernhard Leber, Edeltrud Leber, Marius Pötz, Jonas Rohles, Sebastian Rudtka und Martin Stenger. Für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt wurden Thoams Pötz, Betinna Ramacher, Reinhilde Bausch, Thomas Bausch, Markus Burggraf, Andras Dotschkal, Albert Egenolf jun., Kai Fürstenfelder, Jürgen Greher, Marcello Groß, Marcel Kremer, Angela Philipps, Marita Sehr, Michael Sehr und Heiko Waldherr. Fünf Jahrzehnte die Treue zum TuS Dehrn halten Anno Burggraf, Uwe Fischer, Ewald Geis und Gerhard Pötz. Sie alle wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für 60-jährige Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet wurden Gerhard Kremer, Franz Fürstenfelder, Willi Schuld, Emil Waldherr, Jürgen Burggraf, Wilhelm Geis, Gerd Hölzenbein, Bernd Hölzenbein und Udo Schwarz. Seit 75 Jahren Mitglied im TuS Dehrn ist Hermann Stähler. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und ein Präsent. (ps)

