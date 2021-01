"Wagen 19" erinnert in Dehrn an die Kerkerbachbahn

Man blickt häufig in ungläubige Gesichter, wenn von einem Bahnhof in Dehrn die Rede ist. Dennoch führte die erste Teilstrecke der Kerkerbachbahn, die am 1. Mai 1886 eröffnet wurde, von Kerkerbach nach Dehrn. Bis 1888 wurde die gesamte Strecke bis Heckholzhausen fertiggestellt.

Es handelte sich um eine Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 1000 Millimetern, die vorrangig dem Güterverkehr diente. Am 1. Juni 1888 wurde auf dieser Strecke auch Personenverkehr eingerichtet. Wer mit der Eisenbahn von Dehrn nach Limburg wollte, musste also zuerst mit der Schmalspurbahn nach Kerkerbach fahren, dort in die Lahntalbahn (Normalspur, 1435 Millimeter) umsteigen, um nach Limburg zu gelangen. Das war sehr zeitraubend, zumal es ja schon seit 1882 das "Dehrner Schiffchen" gab, das deutlich schneller nach Limburg fuhr, allerdings wetterbedingt nicht ganzjährig.

So wundert es nicht, dass die Personenbeförderung durch die Kerkerbachbahn nicht sonderlich angenommen und 1929 zwischen Kerkerbach und Dehrn eingestellt wurde.