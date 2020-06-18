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Donnerstag, 18.06.2020 - 14:30
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Waldfriedhof in Ennerich ist nicht mehr gesperrt

Wegen des Eichenprozessionsspinners musste der Waldfriedhof in Ennerich gesperrt werden. Jetzt darf das Gelände wieder betreten werden.

Durch den Eichenprozessionsspinner kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Archivfoto: Daniel Karmann/dpa

Durch den Eichenprozessionsspinner kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Archivfoto: Daniel Karmann/dpa

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