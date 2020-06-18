Donnerstag,
18.06.2020 - 14:30
1 min
Waldfriedhof in Ennerich ist nicht mehr gesperrt
Wegen des Eichenprozessionsspinners musste der Waldfriedhof in Ennerich gesperrt werden. Jetzt darf das Gelände wieder betreten werden.
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