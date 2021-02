Was machen die Narren an Rosenmontag?

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - So einen Rosenmontag haben die Narren im Kreis Limburg-Weilburg wohl noch nie erlebt. Kein närrischer Lindwurm, der sich durch die Straßen in Weilburg, Runkel und anderen Orten des Kreises schlängelt. Keine Rathaus-Erstürmung live vor Ort, kein gemeinsames Schunkeln bei den Karnevalsfeiern.

Damit die Kampagne in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht ganz ins Wasser fällt, haben sich viele Narrenclubs zwischen Westerwald und Taunus etwas einfallen lassen. Die Lacher wurden dieses Mal nicht auf den Bühnen der Dorfgemeinschaftshäuser in der Region dem Publikum präsentiert. Stattdessen konnte jeder - ganz ohne Ansteckungsrisiko - zu Hause auf dem Sofa sitzend anschauen, was die Karnevalisten für ihre Online-Sitzungen vorbereitet hatten.

Doch was ist nun mit Rosenmontag? Dem närrischstem aller närrischen Tage? Wie verbringen die Narren aus der Region diesen Tag? Wir haben uns bei den Größen des heimischen Karnevals umgehört. Wer feiert? Und wer lenkt sich mit Arbeit ab?