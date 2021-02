Wasser ist wieder keimfrei

Das Trinkwasser in Steeden und Dehrn muss nicht mehr abgekocht werden. Foto: Lukas Schulze/dpa

RUNKEL - Das Trinkwasser muss in Steeden und Dehrn nicht mehr abgekocht werden. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, wurden bei einer zwischenzeitlichen Nachuntersuchung keine Keime mehr festgestellt. Das Wasser werde nicht mehr gechlort und könne wieder uneingeschränkt genutzt werden. Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers war in der vergangenen Woche laut Stadt eine geringe Anzahl an coliformen Keimen im Ortsnetz Steeden und Dehrn festgestellt worden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt war das Trinkwasser zur Desinfektion mit Chlor versetzt worden und empfohlen worden, es vor dem Verzehr abzukochen.