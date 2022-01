Wieder Felgen aus Scheune geklaut

Jetzt teilen:

RUNKEL-HOFEN - In der Steedener Straße in Hofen ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 20. Januar, und Samstag, 22. Januar, zum wiederholten Mal eine Scheune aufgebrochen worden. Unbekannte Täter brachen nach Angaben der Polizei das Vorhängeschloss der außerhalb des Ortes gelegenen Scheune auf. Gestohlen haben sie rund 30 Alufelgen. Es ist nicht bekannt, wie diese abtransportiert worden sind. Die Tat war seit Ende des letzten Jahres bereits der dritte Einbruch, bei dem Alufelgen aus derselben Scheune verschwunden sind. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.