Winfried Klein: Für Fische tut er alles - wirklich alles

Winfried Klein zeigt Fotos seiner Aktionen am PC.

Runkel. Eine schmale steile Holztreppe führt hinauf unters Dach ins Reich von Winfried Klein. Im Treppenhaus präparierte Vögel und Fische. An einer Wand seines Büros finden sich seine Trophäen: Urkunden und Auszeichnungen. Ein Umweltpreis, das Bundesverdienstkreuz, der Hessische Verdienstorden am Bande. Viel Ehr, viel Feind? Na ja, der Mann kämpft! Für was? Warum? Wird man müde dabei?

Natur- und Umweltschutz ist Arbeit, harte Arbeit. Und es gibt wohl kaum jemanden, der so zäh dabei ist wie er. Und es gibt keinen, der so polarisiert wie er. "Ich werde mit vielen Gleichgesinnten mein Leben lang daran arbeiten und nicht ruhen, bis auch der Lachs in der Lahn bis nach Bad Laasphe hinaufwandern und sich dort im "Lachsbach vermehren kann", kündigt Klein an.

Winfried Klein mit den kleinen Lachsen. Sie sollen die Weil bevölkern.

Der Mann hat ein Ziel. "Damit wäre die Lahn wieder in einen Zustand versetzt, in dem die Lebensqualität sichtbar und fühlbar zurückgekehrt wäre." Dieses Ziel sitzt tief. Bereits als Kind hatte Klein ein Schlüsselerlebnis. Sein älterer Bruder hat in einem Bach eine Forelle mit der bloßen Hand gefangen. Die Erinnerung motiviert ihn. Und jetzt möchte er die Menschen informieren, damit sie Bescheid wissen, Zusammenhänge verstehen und mitreden können.

1959 ist Klein in den Fischereiverein Oberlahn eingetreten. Er arbeitet seit 1981 im Vorstand als Gewässerwart mit. 2000 Mitglieder hat der FSV-Oberlahn, Klein ist für die Öffentlichkeit zuständig. Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Lahn ist er auch, darüber hinaus Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Verband Hessischer Fischer in Wiesbaden.

ZUR PERSON WINFRIED KLEIN Name: Winfried Klein Alter: 75 Jahre Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Kinder, drei Enkel Berufliche Entwicklung: Feinmechaniker, Physiklaborant, Studium Maschinenbau und Referendariat in Darmstadt, Oberstudienrat für Metallberufe, Sozialkunde und Wirtschaftslehre an der berufsbildenden Schule in Diez bis 2009 Hobby: Sein ganzes Leben lang die Lahn und alles, was mit ihr zu tun hat, außerdem Urlaube in Norwegen

Seit 36 Jahren gibt er viermal im Jahr die Vereinszeitung "Der Lahnfischer" heraus, gerade arbeitet er an der 147. Ausgabe. Bei all dem kommt manchmal eines zu kurz: das Angeln!

Klein: Wasserkraftwerke und Wassertourismus töten Fische

Für eines aber ist immer Zeit: Klartext reden. "Ich bin ein Praktiker, der sich die Theorie dazu angeeignet hat", beschreibt er sich selbst.

Wenn der alte Lateiner Catilina bei jeder Gelegenheit die Zerstörung Karthagos gepredigt hat, so wettert Winfried Klein gegen Wehre und Wasserkraftwerke. Er kann das gar nicht blutrünstig genug darstellen: Tausende von wandernden Fischen werden vor den Rechen und in den Turbinen bestialisch geschreddert, vor allem Lachse und Aale.

Auch auf den Tourismus mit Motorbooten und Ausflugsschiffen kann er gut verzichten. Das sind für ihn schlimmste Eingriffe in das Ökosystem Lahn. "Zwischen 150 und 200 private Motorboote liegen an der Lahn", zählt er. "Zwei Ausflugsschiffe verkehren zum Vergnügen der Menschen und zum Leid der Fische auf dem Fluss", poltert er.

Das Recht sieht er auf seiner Seite: Bereits seit dem Jahr 2000 gebe es die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die in Deutschland 2002 ratifiziert worden sei. Eine dreistufige Umsetzung bis 2027 sei beschlossene Sache. "Geschehen ist fast nichts", schimpft er.

Die Richtlinie sollte für eine gute Wasserqualität, eine gute Struktur und eine funktionierende Durchgängigkeit in allen Gewässern sorgen. "Natur ist nicht langweilig, sondern wild, aber viele Menschen wollen alles aufgeräumt und gerade haben, dadurch geht aber die Artenvielfalt verloren", ärgert er sich.

Früher seien die Wehre noch relativ niedrig gewesen, gebaut, um die Räder von Mühlen anzutreiben. Heute laufen Turbinen, um Strom aus Wasserkraft zu erzeugen.

Immer wieder werde Strom aus Wasserkraft als Ökostrom bezeichnet. "Ich kann dieses Gesülze nicht mehr hören", ist er erbost. "Wasserstrom ist kein Ökostrom, das ist eine Lüge, eine Unverschämtheit".

Böse Briefe lassen den Umweltaktivisten kalt

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus: Klein hat schon böse Briefe bekommen. Das lässt ihn aber kalt. "Ich habe vor niemandem Angst, sage alles, auch wenn sie das nicht hören wollen." Massenhaft tote Fische hat er auf Fotos dokumentiert. 2009 ist er nach Brüssel zur Generaldirektion "Maritime Angelegenheiten und Fischerei" gefahren und hat sich für die Umsetzung der beschlossenen EU-Wasserrahmenrichtlinie eingesetzt. Setzt der Bund nicht fristgerecht um, wird das teuer: zwischen 100 000 und 800 000 Euro pro Tag. "Jetzt ist endlich mal Druck dahinter", freut sich der Umweltaktivist.

Es geht aber nicht nur um Polemik, sondern um Problemlösung. Auch da hilft der Praktiker Klein immer wieder. So auch beim Gülle-Unfall im Oktober 2017 in Laubuseschbach. Aufgrund eines Lecks in einem Silo einer Biogasanlage eines landwirtschaftlichen Betriebes flossen 500 Kubikmeter Gülle in den Bleidenbach. Große Mengen an gebundenem Stickstoff, Phosphor und Kalium sorgten dort und in der Weil für ein schlimmes Fischsterben. "Die wollten das vertuschen", schimpft Klein. Er ist hingefahren, hat die Polizei verständigt, richtig Rabatz gemacht. Resultat: Immerhin seien dann mehr als 30 000 Euro Schadenersatz an die Fischereipächter und das Lachsprojekt gezahlt worden, erzählt er.

Noch so ein Problem: Diesmal ging es um schlechte Wasserqualitäten. "Der Seeweiher zwischen Waldernbach und Mengerskirchen hatte vor 30 Jahren ein Blaualgen-Problem", erinnert er sich. Klein hat für einen anderen Fischbesatz gesorgt und zwei Jahre später hatte das Wasser bis heute sehr gute Badewasserqualität.

Vor knapp 15 Jahren sei der Vöhler Weiher wegen zu vieler Nährstoffe komplett mit Fadenalgen zugewachsen. Eine Beraterfirma habe geraten, das Wasser nicht mit Fischen zu besetzen und als Naturschutzgebiet auszuweisen. Die Natur regele alles selbst. Auch dort konnte er das Problem mit einem anderen Fischbesatz lösen.

Klein begeht Hausfriedenbruch für tote Aale

Wenn er tote Aale fotografiert, riskiert Klein schon mal Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs. "Ich weiß, wie ich wo reinkomme, mache ja nichts Böses", kommentiert er das. Alles im Dienste der höheren Sache? "Wir rotten systematisch die Aale aus, die seit Saurier-Zeiten hier leben und nur einmal am Ende ihres Lebens in die 6000 Kilometer entfernte Sargassosee zum Laichen müssen. Das will ich den Leuten vor Augen halten".

Es geht aber auch friedlicher: Um den Aal und auch den Lachs in Lahn, Weil, Dill oder Mühlbach zu erhalten, setzt er regelmäßig jährlich mit Freunden Jungfische dieser Arten aus, betreibt gar eine Lachs-Aufzuchtstation in Aumenau.

Neue Projekte hat er bereits im Kopf. So will er in den Seeweiher und den Vöhler Weiher Edelkrebse, nachgezüchtet aus Relikten heimischer Lahnkrebse, einsetzen. In der Weil und im Emsbach im Goldenen Grund möchte er ein Projekt zur Rettung der Bachmuschel weiterführen, die aus einem letzten Vorkommen im Vogelsberg stammen und in Aumenau vermehrt werden. Das sind für Klein hochinteressante Projekte mit hohem Lernerfolg.

Auch bei der Diskussion um invasive, also eingewanderte Arten, die es ursprünglich nicht gab, denkt Klein quer. Nutrias beispielsweise seien zwar eingewandert, aber gut für die Lahn, weil sie ihren Bau in die steilen und künstlich aufgeschütteten Uferböschungen graben, diese dann teilweise bei Hochwassern wegbrechen und die Tiere so für flache Uferzonen, Buchten und Stillgewässer sorgen. Das sind wichtige Renaturierungsmaßnahmen. Sie verbessern die naturnahe Gewässerstruktur und erhöhen die Artenvielfalt.

Für so manche erstaunliche Wendung ist Klein aber auch bei Freunden gut. Thema Strom. Solarstrom sei zwar in Ordnung, allerdings schlecht planbar mit zu wenig Vollaststunden am Netz. Windkraft lehnt er aus Tierschutzgründen ab. Was bleibt also für Klein übrig? Kernenergie und Kohle? Wo soll der Strom für die Energiewende herkommen? Kernenergie, ist Kleins Lösung.

Auch wenn es schlimme Unfälle gegeben habe:"Die Folgen sind überschaubar geblieben", behauptet er. Heute würden weltweit modernste Kernkraftwerke gebaut und betrieben. Und: Langfristig werde die Kernfusion die Energieprobleme lösen, sogar ohne Wind und Sonne. Ob der Polarisierer bei seinen Freunden auf Sympathie stößt?