Wolfgang Ax bleibt Chef der CDU Runkel

Die CDU in Runkel hat den Vorstand des Stadtverbandes einstimmig wiedergewählt. Foto: CDU Runkel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL - Der CDU-Stadtverband Runkel findet, dass er gestärkt in die vor ihm liegenden kommunalen Aufgaben gehe. Der alte und einstimmig wiedergewählte Vorsitzende des Stadtverbands, Wolfgang Ax, verwies in der Sitzung des Gremiums auf den aus seiner Sicht erfolgreich geführten Kommunalwahlkampf in diesem Jahr.

Dieser habe ein neues Interesse und einen deutlichen Zuspruch - gerade bei jüngeren Wählern - an der kommunalpolitischen Mitgestaltung gefunden.

Mehr junge

Mandatsträger

Dies zeige sich beispielsweise in der erhöhten Anzahl jüngerer CDU-Mandatsträger. Eine kommunalpolitische Erkenntnis aus dem desolaten Wahlergebnis der Bundespartei sei: Über die Rathäuser könne und müsse die Bundespartei neue Kraft für den Wechsel in vier Jahren beziehen. Dazu leiste auch die aktuelle CDU-Fraktion im Runkeler Stadtparlament engagiert ihren Beitrag, so Ax. Man sei sich in dieser Position vollumfänglich der Verantwortung gegenüber den Wählern bewusst.

Am Ende der Veranstaltung dankte Ax besonders den ausgeschiedenen Mitgliedern des Magistrats. Sein herzlicher Dank galt dem gebürtigen Dehrner Antonius "Toni" Duchscherer. 49 Jahre Mitglied der CDU, davon 20 Jahre Magistratsmitglied unter drei Bürgermeistern. "Toni" habe es jedem gegenüber - egal ob Neuling oder Altgedientem - immer verstanden, innerhalb des Stadtverbandes ein Gefühl von Familie zuteilwerden zu lassen. Auch Sandra Müller und Wolf-Dirk Räbiger gebühre der Dank für ihre geleistete Arbeit im Magistrat.

In Abwesenheit geehrt wurden für ihre Mitgliedschaft: Christina Fadler und Philipp Heinrich Eckert (25 Jahre); Wolfgang Streb, Bernd Eckert und Burkhard Sehr für 40 Jahre und für 50 Jahre Benno Burggraf. Die Ergebnisse der Stadtverbandswahl: Wolfgang Ax (Stadtverbandsvorsitzender), Sandra Müller (stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende), Marten Cornel Fuchs (Schriftführer), Markus Schmidt (Schatzmeister) und Aileen Nickel (Mitgliederbeauftragte). Beisitzer sind Frank Burggraf, Manfred Hastrich, Andreas Schäfer, Daniel Skopek, Bernd Schäfer und Alexander Völker.