Wolfgang Ax übernimmt HFA-Vorsitz in Runkel

Parlamentschef Jörg-Peter Heil (vorne Mitte) und der Runkeler Haupt- und Finanzausschuss mit (v.l.) Frank Burggraf, Christian Fürstenfelder, Klaus-Jürgen Wagner, Wolfgang Ax, Sonja Stenzel, Lothar Hautzel, Heiner Etzold und Armin Naß. Foto: Christiane Müller-Lang

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL - Der Runkeler Haupt- und Finanzausschuss hat die personellen Weichen gestellt: Neuer Vorsitzender des Gremiums ist Wolfgang Ax (CDU).

Der Nachfolger von Günter Gebhart (SPD), der bei der Kommunalwahl nicht mehr angetreten war, wurde in der konstituierenden Sitzung des Gremiums einstimmig gewählt. Ebenfalls einstimmig beschlossen die Mitglieder, dass Lothar Hautzel (SPD) sein Stellvertreter wird.

Die weiteren Ausschussmitglieder sind Armin Naß und Frank Burggraf von der CDU, Heiner Etzold von der SPD, Klaus-Jürgen Wagner und Christian Fürstenfelder von der Bürgerliste sowie Sonja Stenzel von den Grünen.

Ein wichtiges Thema, das Ax am Anfang der Legislaturperiode sieht, ist die Anschaffung einer Parlamentssoftware und von Laptops für die Stadtverordneten. "Da sollten wir vorankommen, das wird unsere Arbeit erleichtern", sagte der Betriebswirt und Informatiker. Bürgermeister Michel Kremer (parteilos) erklärte, dass der Magistrat sich derzeit mit der Anschaffung der Software beschäftige. Neben dem Angebot des Wettenberger Unternehmens "EOpinio" gebe es als Alternative auch das Programm, das die Kreisverwaltung nutze. Klaus-Jürgen Wagner (Bürgerliste) schlug vor, beide Möglichkeiten im Ausschuss anzuschauen und zu vergleichen.

Damit werden sich die HFA-Mitglieder gleich am Mittwoch, 16. Juni, in ihrer zweiten Sitzung beschäftigen. Die ursprünglich für diesen Termin geplante Stadtverordnetenversammlung ist abgesagt worden. Auf der Tagesordnung der HFA-Sitzung, die um 19 Uhr in der Runkeler Stadthalle beginnt, steht außerdem der Prüfbericht des Haushalts 2018. Dieser hatte in der Mai-Sitzung des Parlaments für Diskussionen gesorgt und war zur Klärung einiger Kritikpunkte in den Ausschuss verwiesen worden.

Zwei-Jahres-Haushalt

so wie der Landkreis

Ax erklärte weiter, dass er künftig auf eine frühere Einbringung des Haushaltsentwurfs drängen werde. Ihm schwebe für die Zukunft ein Zwei-Jahres-Haushalt vor, so wie ihn auch der Landkreis habe. Das werde ebenso eine Herausforderung wie die Zeit nach der Pandemie, für die er befürchtet, dass Kommunen wieder massiv ins Minus rutschen werden. Es gelte, dies ohne massive Einschnitte bei den freiwilligen Leistungen, mit den notwendigen Investitionen und ohne Drehen an der Gebührenschraube zu überstehen.