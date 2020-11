13-jährige aus Selters-Eisenbach wird vermisst

Die Polizei ist auf der Suche nach der vermissten Jessica Kuschke. Foto: Polizei

SELTERS-EISENBACH - Der Polizei ist am Donnerstag mitgeteilt worden, dass die 13-jährige Jessica Kuschke aus Selters-Eisenbach seit Mittwoch (4. November) vermisst wird. Die Schülerin hat demnach am Mittwochmorgen die elterliche Wohnung verlassen und gab an, die Schule zu besuchen. Ermittlungen ergaben, dass dies jedoch nicht der Fall war. Am Mittwochabend wurde sie mit drei Jungs in der Limburger Innenstadt gesehen; die Ermittlungen hierzu verliefen bis jetzt jedoch ohne Ergebnis.

Jessica Kuschke ist circa 1,68 Meter groß, etwa 55 Kilogramm schwer und trägt schulterlange dunkelblonde Haare. Sie ist bekleidet mit einer roséfarbenen Winterjacke, weißen Nike-Sportschuhen und führt einen schwarzen Rucksack mit.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 an die Polizei Limburg oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.