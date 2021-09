18-jähriger Motorradfahrer in Selters schwer verletzt

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer verunglückt am Montag auf der Kreisstraße 486 im Selterser Ortsteil Münster schwer. Symbolfoto: dpa

SELTERS-MÜNSTER - Selters-Münster (red). Mit einem Rettungshubschrauber musste am Montag ein 18 Jahre alter Motorradfahrer in eine Klinik geflogen werden, der gegen 11 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 486 in Münster schwer verletzt worden ist.

Passiert war Folgendes: Ein 70 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Lambrecht fuhr mit seinem Lkw auf der K 486 aus Richtung Münster in Richtung Hessenstraße. In Höhe der Zufahrt zum "Waldeck" wollte er nach links in die geteerte Zufahrt zu einem Hof abzubiegen. Zeitgleich kam aber ein 18-jähriger Motorradfahrer aus auf der K 486 aus entgegengesetzter Richtung. Nach einer lang gezogenen Rechtskurve stieß der Biker gegen die rechte Seite des abbiegenden Lkw. Er stürze zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Die K 486 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.