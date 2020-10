51-jähriger Beifahrer stirbt bei Unfall auf der B 8 bei Niederselters

Der 51-jährige Beifahrer des BMW wurde bei dem Unfall auf der Bundesstraße 8 so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Foto: Klaus-Dieter Häring

SELTERS-NIEDERSELTERS - Bei einem schweren Verkehrsunfallunfall auf der B 8 im Bereich von Niederselters ist am Montagmorgen ein 51-jähriger Mann getötet worden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine 35-jährige Autofahrerin gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Limburg unterwegs, als sie kurz hinter dem Ortsausgang von Niederselters in Höhe des Friedhofs mit ihrem BMW ins Schleudern kam. Der Pkw geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Touran eines 66-jährigen Manns kam. Der 51-jährige Beifahrer der Autofahrerin erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die schwer verletzte 35-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und der 66-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde aufgrund seiner Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Untersuchung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger angefordert. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftaufnahmen.

Die Bundesstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungs- sowie Bergungsarbeiten bis 13.30 Uhr im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden.