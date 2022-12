Auf den Spurender Kelten

Jetzt teilen:

SELTERS-HAINTCHEN - Die Kelten bei uns im Hintertaunus? Lange archäologisch unvorstellbar. Doch eine zufällig bei Selters-Haintchen entdeckte Ringwallanlage mit speziellen keltischen Funden, wie zum Beispiel einer Glasperle, stellt die bisherige Annahme, dass die wenigen archäologischen Funde rein mittelalterlich sind, in ein ganz neues Licht. Und schon ist man mitten im Vortrag von Dr. Sabine Schade-Lindig zur Montanarchäologie im östlichen Hintertaunus, den sie auf Einladung des Geschichtsvereins Münster dem interessierten zahlreich erschienenen Publikum vorstellte.

Jüngste Forschungen belegen, dass die Region bereits zu spätkeltischer Zeit, um 200 v. Chr. ein großes Eisenrevier darstellte. Derartige Zentren sind bislang nur entlang der Donau in Bayern, dem Schwarzwald und dem Siegerland bekannt. Sechs Jahre verbrachte Schade-Lindig ihre Freizeit in der Umgebung von Selters, um weitere Belege für die Kelten zu finden. Die Suche nach Anzeichen für Verhüttungsplätze und Eisenschmieden ist nicht einfach und mühselig, da vieles nicht so leicht zu erkennen und im Boden verborgen ist. Doch unter anderem der neueste Fund eines Rennofens zur Eisengewinnung bei Niederselters, dessen Bauform von den bisherigen bekannten Öfen abweicht und Scans vom Flugzeug aus belegen, dass der östliche Hintertaunus eine hoch organisierte vorchristliche Montanregion war.

Kein Wunder, dass Julius Cäsar während des Gallischen Krieges bei Limburg zwei temporäre Militärlager (im Jahr 2012 entdeckt) betrieb. Er musste ja schließlich den Nachschub an Eisen sichern, das er sicherlich aus dem östlichen Hintertaunus bezog. Die Forschung hierzu ist dank der spektakulären Funde erst am Anfang und der östliche Hintertaunus endlich im Fokus der archäologischen Grundlagenforschung. Man kann gespannt sein, was die Archäologen noch so alles entdecken werden und wie wichtig unsere Region schon zur Keltenzeit war.

Militärlager von Julius Cäsar

Im Anschluss an den Vortrag bedankte sich Matthias Fink, der Erste Vorsitzende des Geschichtsvereins Münster, mit einem kleinen Geschenk bei Schade-Lindig und stellte noch das gerade frisch aus dem Druck kommende neuste Heft Nummer. 16 der "Meesterer Geschichtcher" vor. Im vorliegenden Heft sind Berichte über den Gesangverein Harmonie, den Arbeitergesangverein Bruderliebe und den Turnverein. Auch die Predigt von Pfarrer Ulrich Finger zu dem Münsterer Bürger Johannes Lang, der für das Ende der Hexenverfolgung in unserer Region sorgte, ist zu finden. Schöne Erinnerungen an frühere Zeiten ruft Norbert Friedrich hervor. Er berichtet anhand eines historischen Alltagsfotos, wie es früher einmal war und man lange rüstig bleiben konnte. Das neue Heft der "Meesterer Geschichtcher" kann man über den Ersten Vorsitzenden des Geschichtsvereins Münster, Matthias Fink, erwerben.