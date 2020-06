Ausschüsse sind für neue Kita

Jetzt teilen:

SELTERS. Über den Neubau eines Kindergartens in Niederselters wurde viel diskutiert, jetzt wird gehandelt. In einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) sowie des Ausschusses für die Bereiche Umwelt, Forsten, Jugend, Sport, Senioren, Soziales und Kultur haben alle Mitglieder der beiden Ausschüsse einstimmig dem entsprechenden Beschlussvorschlag zugestimmt.

Unabhängig von der Höhe einer Förderung soll eine neue fünfgruppige Kindertagesstätte inklusive drei Krippengruppen im Selterser Ortsteil Niederselters gebaut werden. Der Beschluss lässt auch zu, bei einer entsprechenden Entwicklung der Kinderzahlen einen sechsten Gruppenraum zu realisieren.

Höhe der Bezuschussung steht bislang nicht fest

Dann hätte die neue Einrichtung nicht nur zwei, sondern drei Gruppen im Ü-3-Bereich. Auch wenn die Höhe der Bezuschussung nicht endgültig feststeht, waren sich alle Gemeindevertreter darin einig, dass die Gemeinde eine Verpflichtung hat, für eine ausreichende Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen zu sorgen.

Derzeit gibt es

fünf Einrichtungen

"Neben den Wartelisten sind auch die Kinderzahlen aus Sicht des Gemeindevorstandes und der Verwaltung zwingende Argumente für den Neubau einer Kindertagesstätte am neuen Sportplatz in Niederselters", heißt es in der Vorlage für die Gemeindevertreter.

Und weiter: "Es ist keine Option, auf einen Neubau wegen eventuell geringerer beziehungsweise fehlender Fördermittel zu verzichten." Eine Klage bei fehlendem Platzangebot soll auf jeden Fall vermieden werden.

Derzeit stehen für die fünf Einrichtungen der Gemeinde - je eine in Eisenbach, Münster und Haintchen, zwei in Niederselters - 35 Kinder auf einer Warteliste ohne eine Platzzusage für U-3-Plätze, 28 für den Ü-3-Bereiche. Darunter sind sogar 15 Anfragen von Kindern, die nicht in der Gemeinde Selters wohnen.

Der Beschluss der beiden Ausschüsse soll in der Sitzung der Gemeindevertretung am 1. Juli bestätigt werden.