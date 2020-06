Die Fahrerin dieses Kleinwagens ist beim Unfall im Ortsteil Münster verletzt worden. Foto: Manuel Kapp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Selters-Münster (mk). Am Sonntagnachmittag ist es am Ortsausgang von Münster in Höhe der Stellenmühle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Kleinwagen aus dem Vogelsberg ist in Richtung Weyer unterwegs gewesen. Das Fahrzeug ist von der Fahrbahn abkommen und hat sich überschlagen. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Nähere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.