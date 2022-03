Beten und spenden in Selters-Münster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SELTERS-MÜNSTER - Selters-Münster (red). Beim Friedensgebet in der evangelischen Kirche in Selters-Münster ist Ruhestandspfarrer Dietmar Balschun (Driedorf) zu Gast gewesen, der auch Vorstandsmitglied der Ukrainehilfe Breitscheid ist. Neben einer stattlichen Kollekte konnte er eine 1000-Euro-Spende aus der Kasse des Evangelischen Marmeladenpfarramts mitnehmen. Das gespendete Geld dient zur Finanzierung der Hilfstransporte in die Westukraine und auch zum Kauf von Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln.

Dietmar Balschun leitet sein humanitäres Engagement nicht nur als logische Konsequenz aus seinem Glauben ab, sondern beschrieb in einer kurzen Ansprache auch seine eigenen Flüchtlingserfahrungen, die der heute 82-Jährige als Kind auf der Flucht von Ostpreußen in den Dillkreis gemacht hat. Musikalisch ausgestaltet wurde das Friedensgebet durch Lieder zur Gitarre von Gemeindepfarrer Ulrich Finger.

Hilfe läuft seit

über 30 Jahren

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die Ukrainehilfe Breitscheid verschiedene humanitäre Projekte in der Westukraine; derzeit werden zusätzliche Transporte zusammengestellt, um Kriegsopfern und Flüchtlingen zu helfen.

Nähere Informationen und Spendenkonto unter www.

ukrainehilfe-breitscheid.de