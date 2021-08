Bremsen versagen

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN-DAUBORN - Hünfelden-Dauborn (red). Am Dienstagmittag ereignete sich in Hünfelden-Dauborn an der Kreuzung Lai-/Bergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Beteiligte Verletzungen davontrugen.

Gegen 13 Uhr befuhren eine 64-jährige in ihrem Mazda sowie ihre 62 Jahre alte Beifahrerin die Bergstraße in Richtung der Laistraße. Auf Höhe der besagten Kreuzung fuhr der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Kreuzungsbereich ein und stieß dabei gegen den vorfahrtsberechtigten Renault einer 56-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die Fahrerin des Mazda sowie die Fahrerin des Renault und ihre 27 Jahre alte Beifahrerin leicht.

Nach Angaben der beiden Fahrzeuginsassen des Mazda hätten die Bremsen im Rahmen des Bremsvorganges versagt und seien ursächlich für die Kollision gewesen. Das Fahrzeug wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft daraufhin für weitere Untersuchungen sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro.