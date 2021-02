CDU Selters stellt ihr Programm vor

Mit einem ganzen Schwung Kandidaten tritt die CDU Selters zur Kommunalwahl am 14. März an. Foto: CDU Selters

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SELTERS - Die CDU in Selters hat nun ihre Ziele für die Kommunalwahl am 14. März bekannt gegeben.

W Erstens gelte es auch weiterhin - trotz wirklich nötiger neuer Projekte - auf die Solidität der Finanzen, auf die wirtschaftliche Entwicklung, unter anderem mit einem neuen Gewerbegebiet in Niederselters, und vor allem bei der Dorfentwicklung darauf zu achten, dass trotz des demografischen Wandels die Ortskerne gestärkt werden.

W Ein zweiter großer Bereich ist die Sozialpolitik mit den Schwerpunkten Senioren, Familien, Kindergärten, Kinderspielplätze und Zusammenarbeit mit der Mittelpunktschule Selters. Was die Kindergärten betrifft, so habe sich die CDU für den Neubau des Kindergartens in Niederselters ohne Vorbehalt eingesetzt. In die Erneuerung der Kinderspielplätze solle weiterhin auf der Grundlage des beschlossenen Spielplatzkonzeptes der CDU investiert werden.

Nachdem daraus in Eisenbach der Mehrgenerationenpark realisiert werden konnte, entstehe nun in Niederselters "Am Börnchen" in unmittelbarer Nähe des neuen Kindergartens ein besonders attraktiver neuer Kinderspielplatz.

Die intensive Zusammenarbeit mit der örtlichen Mittelpunktschule Selters werde weiterhin, auch nach der Fusion mit Brechen, fortgeführt.

W Drittens liege der CDU seit Jahrzehnten nachweisbar der Umwelt- und Naturschutz besonders am Herzen. Sie pflege stets die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Nabu, was viele Aktivitäten beweisen würden.

Ziel ist die Vernetzung

der Lebensräume

Die CDU will mehr Vernetzung der Lebensräume, mehr Lebensräume für besonders schutzbedürftige Arten, mehr Blüh- und Brachflächen als Futterquelle für Insekten; sie will das Anlegen weiterer Wasserflächen, die Energiegewinnung aus Abwässern, den Bau von Fotovoltaikanlagen auf Gebäuden und Freiflächen, die Renaturierung des Emsbachs und die Neuanpflanzung von Mischwäldern.

Die Neuaufforstung des Waldes als Mischwald werde über lange Jahre viel Geld kosten, bevor er wieder für die Gemeinde als Erholungs- und Wirtschaftsfaktor umfassend zur Verfügung stehe. Die CDU strebe deshalb langfristig eine nachhaltige Waldbewirtschaftung an.

Das Projekt "Ruhewald" finde keine Unterstützung, unter anderem wegen der dann folgenden Umgestaltung der Friedhöfe, wegen des Rotwildbestandes sowie der ablehnenden Voten der Jagdpächter und des Ortsbeirats Haintchen.