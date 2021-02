Das will die SPD in Selters

Das Selterser Schwimmbad soll fit gemacht werden für die Freizeitgestaltung und für den Schulsport in der Region, fordern die Sozialdemokraten. Foto: SPD Selters

SELTERS - Mit einer 15 Personen umfassenden Liste für die Gemeindevertretung sowie einer Kandidatur in drei Ortsteilen sieht sich die SPD Selters gut aufgestellt für die Kommunalwahlen am 14. März.

Angeführt wird die SPD-Liste zur Gemeindevertretung durch den Fraktionsvorsitzenden Rüdiger Weil (Niederselters), Ortsvorsteherin Doris Dietrich (Münster) und das Mitglied des ersten Selterser Jugendbeirats, Leon Pätzold (Eisenbach). Auf weiteren Plätzen finden sich Parteimitglieder und parteilose Kandidaten, Neulinge in der parlamentarischen Arbeit, aber auch langjährige Mitglieder in Parlament und Ortsbeirat.

In der kommenden Wahlperiode bleibe für die Selterser Sozialdemokraten ein Schwerpunkt die Förderung der Mobilität, beispielsweise durch die Einrichtung eines Rufbus-Systems, erklärt Fraktionsvorsitzender Rüdiger Weil. Aber auch anderen Maßnahmen seien unterstützenswert, die zu einem familienfreundlichen Klima in der Gemeinde beitragen. Schule, Kindertagesstätten, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen seien nicht nur als Kostenfaktoren zu diskutieren, sondern auch an ihrer Bedeutung für die Lebensqualität der Menschen zu messen. Besonders deutlich werde dies bei der Bewertung des Selterser Schwimmbades. Als eines der wenigen sei es im Sommer unter Pandemie-Bedingungen geöffnet gewesen. Das müsse auch für die kommende Saison wieder gemacht werden. Außerdem sollte das Schwimmbad fit gemacht werden für die Freizeitgestaltung und für den Schulsport in der Region.

"Auch in den Ortsteilen müssen gleichwertige Lebensbedingungen sein" so die Münsterer Ortsvorsteherin Doris Dietrich. "Attraktive Angebote für junge Familien und Senioren machen unsere Dörfer lebenswert."

Jüngstes Mitglied auf der SPD-Liste ist der Schüler Leon Pätzold. Wichtig ist ihm, dass Demokratie und demokratische Umgangsformen immer neu gelernt werden müssen.

Ulrich Finger, Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Forsten, Jugend, Sport, Senioren, Soziales und Kultur kennt er auch die verschiedenen Einflussmöglichkeiten kommunaler Politik auf Felder der "großen" Politik. "Global denken, kommunal handeln" sei ein entscheidender Aspekt sozialdemokratischer Kommunalpolitik", sagt er.