Lokales

Selters

mehr aus Selters
plus
Dienstag, 28.07.2020 - 15:25
3 min

Der große Ansturm bleibt erstmal aus

Nach langer Diskussion hat das Freibad in Niederselters jetzt wieder auf. Der ganz große Ansturm ist aber erst einmal ausgeblieben.

Von Andreas E. Müller
Hartmut Mors (v.l.), Marcel Piros, Nils Rembser (alle von der DLRG) und Schwimmmeister Jens Trautmann sind froh, dass das Freibad nun doch wieder geöffnet hat. Foto: Andreas E. Müller

Hartmut Mors (v.l.), Marcel Piros, Nils Rembser (alle von der DLRG) und Schwimmmeister Jens Trautmann sind froh, dass das Freibad nun doch wieder geöffnet hat. Foto: Andreas E. Müller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+H0IZIRIFHl4tCP9vCyAioz50LJqhLJAboJy0qTSaYPNkAvOInUVtnJ0tEaWynJWuMPOBnJIxMKWmMJk0MKWmBvOGMJy0VTIcozIlVSqiL2uyVTymqPOxLKZtDzSxVUqcMJEypvOaMpB2MzMhMKDtYFOgnKDtqzyyoTIhVT5yqJIhVSWyM2IfovjtMTyyVTIcozqynTSfqTIhVUqypzEyovOgj7kmp2IhYvOSnJqyoaEfnJAbVUsQcUWyVUc1VTIlq2SlqTIhYPOxLKAmVTEcMFOgLKucoJSfMFOOoacunTjtqz9hVRWuMTIaj6EmqTIhVTIlpzIcL2u0VUsQcUWyYvOWp3Dtp2yyVTSvMKVtLzIcVSqynKEyoFOhnJAbqP4=
DJkmolOeMJyhVSA0pzImplOzj7klVTEcMFOAnKEupzWynKEypzyhVTSgVRIcozquozpfVToQiUVtH2Abq2ygoJ1ynKA0MKVtFzIhplOHpzS1qT1uoz4tqJ5xVTEcMFOxpzIcVREZHxpgGTI1qTHtFTSlqT11qPOAo3WmYPOALKWwMJjtHTylo3ZtqJ5xVR5coUZtHzIgLaAypv4=
EJyhVUOuLKVtF2yhMTIlVUOfLJ5mL2uyovOcoFOYnJ5xMKWvMJAeMJ4fVTIcozyaMFOPLJEyM8Bxp3EyVUAwnUqcoJ1yovOaMJ3QiUEfnJAbVTygVTqlo8BsMJ4tDzIwn2IhVUIhMPOynJ5yVRuuozE2o2kfVR1yoaAwnTIhVUccMJu0VUA0pzSgoJHtDzSbozIhVTygVTSvM2I0MJyfqTIhVSAwnUqcoJ1ypzWypzIcL2thVQZjZPOPMKA1L2uypvOxj7klMzIhVTkuqKDtD29lo25uYIWyM2IfqJ5aVUOlolOHLJptnJ5mVRWuMPjtZGHjVRWyp3IwnTIlVUMipz1cqUEuM3ZfVQR1ZPO3MJy0MKWyVTSgVR5uL2ugnKE0LJphVSAynKDtGJ9hqTSaVUqupzIhVTyhp2qyp2SgqPOyqUquVQRjZQNtGJIhp2AbMJ4tMTRhVRgynJ4tDJ5mqUIloFjtn2IcovOUMJElj6EhM2HfVTSfoTImVTq1qPQQiTWypaAwnTS1LzSlVUIhMPOxqKWwnPOxnJHtG25fnJ5yYHShoJIfMUIhMlOaqKDtM2IlMJqyoUDh
VxEcMFOZMKI0MFOmnJ5xVTSfoTHtp2IbpvOynJ5mnJAbqTyaYPOzpzI1MJ4tp2ywnPjtMTSmplO3nKVtq2yyMTIlVTqyj7MzMz5yqPObLJWyovO1ozDtp2yyVUAwnUqcoJ1yovOaMJuyovOej7MhozIhVvjtp2SaqPOHpzS1qT1uoz4hVRS1L2ttMKVtnKA0VTMlo2tfVTEup3ZtMTSmVRWuMPO3nJIxMKVtM2KQgzMzozI0VTymqP4tVxImVTymqPOeoTSlYPOxLKAmVUqcpvOxnJHtMKWbj7MbqTIhVRgip3EyovOcovOxnJImMKVtH2Scp29hVT5cL2u0VTIcoaAjnJIfMJ4tn8B2oz5yovjtLJWypvOmolOej7MhozIhVUqcpvO3MJ5cM3A0MJ5mVTI0q2SmVToQiUVtMTyyVRMuoJyfnJIhVUE1ovjtMTyyVT5cL2u0VTyhVSIloTS1LvOzLJulMJ4vYt==
Fotos
Hartmut Mors (v.l.), Marcel Piros, Nils Rembser (alle von der DLRG) und Schwimmmeister Jens Trautmann sind froh, dass das Freibad nun doch wieder geöffnet hat. Foto: Andreas E. Müller

Hartmut Mors (v.l.), Marcel Piros, Nils Rembser (alle von der DLRG) und Schwimmmeister Jens Trautmann sind froh, dass das Freibad nun doch wieder geöffnet hat. Foto: Andreas E. Müller

Ursula Dreger-Gruber schwimmt im Niederselterser Freibad täglich 1000 Meter und macht Wassergymnastik. Foto: Andreas E. Müller

Ursula Dreger-Gruber schwimmt im Niederselterser Freibad täglich 1000 Meter und macht Wassergymnastik. Foto: Andreas E. Müller

Viel Platz für Wasserratten: Eine Woche nach der Schwimmbadöffnung ist die Zahl der Badegäste überschaubar. Foto: Andreas E. Müller

Viel Platz für Wasserratten: Eine Woche nach der Schwimmbadöffnung ist die Zahl der Badegäste überschaubar. Foto: Andreas E. Müller

3
EKZtp2yhMPOhnJAbqPOhqKVtDzImqJAbMKVtLKImVSAyoUEypaZtqJ5xVTS1plOxMKVtofBxnTIlMJ4tIJ1aMJW1ozptnJ0tDzSxYvNvGJShVT1ypzg0YPOxLKAmVUMcMJkyVRYQcTEypvOaMKAwnTkip3AyovObLJWyovjtMKZtp2yhMPOxnJHtM2ShrzHtI29wnTHtp2Abo24tqzyyoTHtDKImq8BxpaEcM2HtLzIcVUIhplVfVTIlrfBxnTk0VSElLKI0oJShov4=
GzyhLFOPqKWaMKVtnKA0VT1cqPOcnUWyovOvMJyxMJ4tF2yhMTIlovOYoTSlLF1ALKWcMFNbMfB8ozLtFzSbpzHcVUIhMPOHnJ1iVPu2nJIlVRcunUWyXFOuqKZtDaWuqJ5zMJkmVTqyn29goJIhYvNvETyyVRgcozEypvO3o2kfqTIhVUAiVTqypz5yVT1uoPO3nJIxMKVtnJ5mVRMlMJyvLJDvYPOmLJq0VUAcMF4tETIhVRgcozEypz4tM2Izj6EfoUDtMKZfVUqupzIhVTEcMFOTMKWcMJ4tqz9lnTIlVTEiL2ttnJ1gMKVtoJSfVTkuozq3MJyfnJphVRgfLKWuYH1upzyyVT3QgzAbqTHtM2IlozHtp2Abq2ygoJIhVTkypz5yovO1ozDtLzIcMTHtq29foTIhVUIhLzIxnJ5aqPO3nJIxMKVtozSwnPOBnJIxMKWmMJk0MKWmVTgioJ1yov4=
ETyyVQRmYJeQcTulnJqyVRMfo3WcozRtqJ5xVTybpzHtEaWyqJ5xnJ4tDJ5cozRtXUc3j7MfMvOXLJulMFxtj7kvMJ4tM2IlLJEyVSEuqJAbMJ4hVSAcMFO3o2kfMJ4tLKIzVTElMJxtGJI0MKVtITyyMzHtn29goJIhYvOOqJAbVTEcMFOvMJyxMJ4tGpBxMTAbMJ4tp2yhMPOzpz9bYPOxLKAmVUAcMFOdMKE6qPOgnKDtMTIgVSAwnUqcoJ1vLJDtq2yyMTIlVTIcozHtEaWynKcynKEgj7MaoTywnTgynKDtoJIbpvO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlObLJWyov4=
H2SmL2uuVREcqzHtLKImVSqynJkgj7khp3EypvOcp3DtoJy0VRcurJ5yMF1Zo3HtXTElMJxtFzSbpzHcVTEuYvNvFJAbVUqcoTjtqJ5vMJEcozq0VUAwnUqcoJ1yovOfMKWhMJ4vYPOmLJq0VTEuplOYnJ5xYt==
IKWmqJkuVRElMJqypv1UpaIvMKVtrzyynUDtp2IcqPOxMKVtj5MzMz51ozptLJ0tGJ9hqTSaVTcyMTIhVSEuMlOynJ5yVSA0qJ5xMFOfLJ5aVTybpzHtDzSbozIhVTygVRWuMP4tVxEuVTgioJ1yVTywnPOyqUquVTS1MvNkZQNjVR1yqTIlVvOmL2wQcUE6qPOmnJHhVRS1L2ttGTS1MfB8LaIhM2IhVT1uL2u0VUAcMFOaMKWhMFOcoFOKLKAmMKVhVPWRLKZtnKA0VTq1qPOzj7klVTEcMFOKnKWvMJkmj6E1oTHtqJ5xVUE1qPOgMJyhMJ4tF25iL2uyovOaqKDvYPOypzgfj6ElqPOxnJHtAwZgFfBxnUWcM2HhVPWBLKGQiUWfnJAbVTuuLzHtnJAbVTqyLzShM3DfVT9vVTEuplOTpzIcLzSxVTyhVTEcMKAypvOGLJymo24toz9wnPOynJ5gLJjtj7MzMz5yqPVfVUAuM3Dtp2yyVUIhMPOxpzIbqPO3MJy0MKVtnJulMFOFqJ5xMJ4hVRuupaEgqKDtGJ9lpljtp3EyoTk2MKW0pzI0MJ5xMKVtIz9lp2y0rzIhMTIlVTEypvORGSWUVSAyoUEypaZtqJ5xVRIcoaAuqUcfMJy0MKVtMTIlVSAwnUqcoJ1uqKAvnJkxqJ5aVUIhMPOmMJyhMFOZMKI0MFOfMJymqTIhVUGQcTqfnJAbVTybpzIhVREcMJ5mqPOcoFOPLJDhVRS1MvOcoJ1ypzucovN0ZPOGqUIhMTIhVTyhVTEypvOypaA0MJ4tI29wnTHtn29goJIhVR1upzAyoPODnKWiplO1ozDtGzyfplOFMJ1vp2IlVUMioFOXqJqyozEynJ5mLKE6qTIuoF4=
DzIcMTHtnTSvMJ4tMTIhVSWyqUE1ozqmp2Abq2ygoJIlVTyhVRWlo256MF4tVxSfplOho2AbVZB8LzIlVTIcozHtDzSxj7MzMz51ozptMTymn3I0nJIlqPO3qKWxMFjtnTS0qTHtnJAbVSAipzqyYPOAnKEaoTyyMTIlVUc1VUMypzkcMKWyovjtq2IcoPO3nKVtozywnUDtqUWunJ5cMKWyovOeo25hqTIhVvjtLzIlnJAbqTI0VR1ipaZhVRqfj7kwn2kcL2uypaqynKAyVUAynFOxLKZtLJWypvOhnJAbqPOynJ5aMKElo2MzMJ4hVPWOoTkyVUAcozDtMTSvMJyaMJWfnJIvMJ4vYPOzpzI1qPOypvOmnJAbYt==
I2yyVTEuplOgnKDtMTIgVSElLJyhnJ5aVTygVSqcoaEypvO3nKWxYPO3MJaQalOypvOho2AbVT5cL2u0YvNvETShovOgj7kmp2IhVUqcpvOdLFOcovOVLJkfMJ5vj6ExMKWhVUElLJyhnJIlMJ4tqJ5xVTImVTymqPOzpzSaoTywnPjto2VtMTSmVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVTqynUDhVt==
Selters Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Limburg-weilburg Selters-(taunus) Selters Wetteraukreis Ortenberg,-stadt Ortenberg
Kommentare
nach oben