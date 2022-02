Diebe steigen in Bäckerei ein

Jetzt teilen:

SELTERS-NIEDERSELTERS - Erbeutet haben sie nur Wechselgeld, dafür aber einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro angerichtet: In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. auf 26. Februar, sind Unbekannte in Niederselters in eine Bäckereifiliale in der Straße "Am Schwimmbad" in Niederselters eingebrochen. Nach Angaben der Polizei geschah der Einbruch in der Zeit zwischen 19.15 Uhr am Freitag und 5.55 Uhr am Samstag. Der oder die Täter drangen gewaltsam in die Verkaufsräume ein und durchsuchten diese. Mit etwas Wechselgeld ergriffen sie dann unerkannt die Flucht. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.