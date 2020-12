Drehleiter wird gefördert

Jetzt teilen:

SELTERS - Die Gemeinschaftsunterkunft in der Limburger Straße im Ortsteil Niederselters wird zum 31. Dezember geschlossen. Das hat Bürgermeister Bernd Hartmann (parteilos) den Gemeindevertretern in der jüngsten Sitzung mitgeteilt.

Informiert worden sei die Gemeinde darüber durch ein Schreiben des Kreisausschusses Limburg-Weilburg. Hintergrund der Schließung sie die seit Monaten zurückgehende Zahl von ankommenden Flüchtlingen beziehungsweise Asylbewerbern im Landkreis.

Hartmann informierte das Parlament auch darüber, dass das hessische Innenministerium die Beschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Niederselters unterstützt. Der Bescheid sehe eine Fördersumme von 248 000 Euro vor, bei zuwendungsfähigen Ausgaben von 620 000 Euro.

Doppelförderung

nicht erlaubt

Der Bürgermeister berichtete auch, dass die Gemeinde über das Förderprogramm "Zukunftsfonds Stark und Innovativ" des Landkreises Limburg-Weilburg die Sanierung der ehemaligen Alten Schule im Ortsteil Haintchen angemeldet und bereits den Förderbescheid erhalten habe. Im Leader-Programm, aus dem diese Maßnahme bereits bezuschusst werde, sei aber eine Doppelförderung ausgeschlossen, so der Bürgermeister. Aus diesem Grund sei mit dem Landkreis vereinbart worden, die Förderung in Höhe von 75 000 Euro auf den Ankauf des Grundstücks "Am Weidenhof 8" für den Bauhof in Niederselters zu verschieben.