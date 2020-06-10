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Mittwoch, 10.06.2020 - 15:45
4 min

Ein Refugium für seltene Arten

Ein Refugium für Pflanzen und Tiere könnte im Bereich "Unterm Nippchen" entstehen. Dort möchte die Gemeinde Selters ein einzigartiges Biotop schaffen.

Von Andreas E. Müller
Diese Kühe fühlen sich auf der Wiese mit dem Teich bereits wohl. Foto: Andreas E. Müller

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Fotos
Diese Kühe fühlen sich auf der Wiese mit dem Teich bereits wohl. Foto: Andreas E. Müller

Diese Kühe fühlen sich auf der Wiese mit dem Teich bereits wohl. Foto: Andreas E. Müller

Bauamtsleiter Benjamin Zabel zeigt das Gebiet "Unterm Nippchen", wo das Biotop entstehen soll. Foto: Andreas E. Müller

Bauamtsleiter Benjamin Zabel zeigt das Gebiet "Unterm Nippchen", wo das Biotop entstehen soll. Foto: Andreas E. Müller

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