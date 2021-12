Jetzt teilen:

SELTERS-NIEDERSELTERS - Am Wochenende sind Unbekannte in eine Lagerhalle der Kläranlage Niederselters eingebrochen. Offensichtlich hatten die Täter ein Loch in den Zaun geschnitten. Aus der gewaltsam geöffneten Halle wurden Werkzeuge sowie Kabeltrommeln geklaut. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.