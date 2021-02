Faschingsgottesdienste bringen Spenden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SELTERS-MÜNSTER/VILLMAR-WEYER - Selters-Münster/Villmar-Weyer (red). Auch wenn das Faschingstreiben pandemie-bedingt flächendeckend abgesagt ist, so fanden doch in den Evangelischen Kirchengemeinden Münster und Weyer Faschingsgottesdienste statt. Und eine stattliche Spende wurde an die Clowndoktoren überwiesen, die seit vielen Jahren unter dem Motto "Humor hilft heilen" in Krankenhäusern unterwegs sind.

"Das Gute - dieser Satz steht fest - ist stets das Böse, was man lässt!" Mit diesen Versen des unvergessenen Wilhelm Busch eröffnete Gemeindepfarrer Ulrich Finger die Gottesdienste am Faschingssonntag in den Kirchen von Münster und Weyer.

Mit Versen von Wilhelm Busch das Leben betrachtet

Seit vielen Jahren gibt es in der Fassenacht-Zeit solche besonderen Gottesdienste. Schließlich hat zum einen der Karneval seine Wurzeln auch in der christlichen Tradition, zum anderen ist der Gemeindepfarrer selbst seit vielen Jahrzehnten ein aktiver Mitstreiter im närrischen Leben der Region.

Und so trafen sich in den Gottesdiensten dann - natürlich unter Beachtung der Corona-Auflagen - zahlreiche und allesamt maskierte Gemeindeglieder, um mit Versen von Wilhelm Busch das Leben zu betrachten. Schließlich wohnte Wilhelm Busch (1832-1908) die meisten Jahre seines Lebens in evangelischen Pfarrhäusern und war durch und durch geprägt von einer evangelisch-lutherischen Theologie, mit der er augenzwinkernd die Welt um sich herum betrachtete. Und gegen "Übelthäterei" im Stile von "Max und Moritz" und eine verlogene Moral im Stile einer "frommen Helene" andichtete.

Im Anschluss an die Gottesdienste wurde dann die Kollekte erbeten für die Arbeit der Clowndoktoren. Aufgestockt durch einen Betrag aus der Kasse des Marmeladenpfarramts, wurden noch am selben Tag 500 Euro überwiesen.