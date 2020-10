Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SELTERS - Einstimmig haben die Gemeindevertreter von Selters eine Trassenführung für den Fußgänger- und Radweg durch das Laubustal innerhalb der Gemarkung Münster beschlossen.

Zwei Varianten standen zur Wahl, über die zunächst der Ortsbeirat Münster beraten hatte. Die von ihm bevorzugte Variante hätte von Weyer aus am Friedhof vorbei über die Neustraße sowie die Straße „Am Scheid“ zum „Lago Alfredo“ und weiter zum ursprünglichen Trassenanschluss in der Nähe der Bezirksstraße geführt.

Rüdiger Weil (SPD) teilte mit, dass diese Variante allerdings aus Sicht der Verwaltung nicht umsetzbar sei. Bei der anderen Variante ist das Gefälle im Mittel deutlich geringer und auch nur eine Kreuzung der K 468 an einer gut einsehbaren Stelle bei der Zufahrt zum Hof Waldeck notwendig.

Absprache mit dem Fürsten zu Wied notwendig

Der Erste Beigeordnete Günter Zwirner (CDU) informierte, dass der Ortsbeirat Münster diese Variante zur Kenntnis genommen habe.

Sie soll vorbei am Hochbehälter „Umsetzer“ sowie dem Hof Waldeck zum „Lago Alfredo“ führen. Auch hier soll der Anschlusspunkt an die ursprüngliche Trassenführung in der Nähe der Bezirksstraße erfolgen. Mit dem Ausbau kann nun begonnen werden. Seitens der Verwaltung sollen Angebote für den Ausbau der ersten Teilstücke eingeholt werden. Mit dem Fürst zu Wied muss noch die Wegeführung über dessen Eigentum vereinbart werden. Die Wege sind bereits vorhanden, müssen aber noch baulich und im Hinblick auf die Verkehrssicherung durch die Gemeinde unterhalten werden.