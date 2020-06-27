Lokales

Selters

mehr aus Selters
plus
Samstag, 27.06.2020 - 00:00
2 min

Hoffen auf Freibadöffnung

Von Andreas E. Müller
Mehrgenerationenplatz, WLAN-Hotspots und Jugendraum – der Kinder- und Jugendbeirat der Gemeinde Selters hat noch viel vor: Leon Volberg (obere Reihe von links), Lorena Stricker, Annabelle Zimmermann, Erik Vormann und Carl Blanksowie (untere Reihe von links) Leon Pätzold, Bela Vogtmann, Ole Kreuzsaler, Marlon Kolodziej, Edona Salihu, Clemens Ott und Eri Heger. Foto: Andreas E. Müller

Mehrgenerationenplatz, WLAN-Hotspots und Jugendraum – der Kinder- und Jugendbeirat der Gemeinde Selters hat noch viel vor: Leon Volberg (obere Reihe von links), Lorena Stricker, Annabelle Zimmermann, Erik Vormann und Carl Blanksowie (untere Reihe von links) Leon Pätzold, Bela Vogtmann, Ole Kreuzsaler, Marlon Kolodziej, Edona Salihu, Clemens Ott und Eri Heger. (Foto: Andreas E. Müller)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

H0IZIRIFHl9HHlNgVREypvOYnJ5xMKVgVUIhMPOXqJqyozEvMJylLKDtMTIlVRqyoJIcozEyVSAyoUEypaZtnTS0VTEcMFODoZBxozHtraHtMTIhVSAjnJIfpTmQcUE6MJ4t4bPrDJ0tGJy0qTIfLzIlM+XNaPO1ozDt4bPrD2ulnKA0o3Obo3W1p3WcozsvtWjtLJWaMKAyM25yqPO1ozDtraqynFOJMKWvMKAmMKW1ozqmqz9lp2AboZBxM2HtM2IgLJAbqQbtMJyhVUMuozEuoTymoKImp2ywnTIlMKZtEzShM25yqUbtqJ5xVTEuplOOqJMmqTIfoTIhVUMiovO6q2IcVSEipzIhVUA0LKE0VTIcozIgYt==
ETyyplO3LKVtMJyhVSEuM2Imo3WxoaIhM3AjqJ5eqPOxMKVtMKWmqTIhVTqyoJIcoaAuoJIhVSAcqUc1ozptqJ50MKVtMTIgVSMipaAcqUbtqz9hVRAfMJ1yoaZtG3E0VTygVR1cozIlLJkvpaIhozIhVTyhVR5cMJEypaAyoUEypaZtozSwnPOxMKVtoJIbpz1iozS0nJqyovOQo3WiozRgHTS1p2HfVTyhVTEypvOuqJAbVTEcMFOVo2MzoaIhMlOaMpBxqpBsMKW0VUq1pzEyYPOxLKAmVTEuplOGL2u3nJ1gLzSxVTyhVR5cMJEypaAyoUEypaZtoz9wnPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvQQgzMzozI0Yt==
ETImVSqynKEypzIhVTWyMzSmp3EyVUAcL2ttMTSmVRqlMJ1cqJ0toJy0VTEyovODoTShqJ5aMJ4traIlVQRlAGNgFzSbpv1TMJyypvO2o24tGzyyMTIlp2IfqTIlplOcoFOXLJulVQVjZwVhVR90qPOmo2kfVUAcL2ttnJ4tMTyyVSAcqUc1ozqyovOxMKZtIzIlMJyhp3WcozqmVR5cMJEypaAyoUEypaZtVTIcozWlnJ5aMJ4tqJ5xVTEcMFOWoaEypzImp2IhVTEyplOYnJ5xMKVgVUIhMPOXqJqyozEvMJylLKEyplO2MKW0pzI0MJ4fVUAiVTEypvOPMKAwnTk1p3ZhVBXNayc1p8BxqUcfnJAbVUc1VTEyovOvMKWynKEmVTqypTkuoaEyovOJMKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tq2IlMTIhVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOgnKDtHTMypzEyov9HnJIlMJ4to2EypvOynJ4tHTkuoaAjnJIfVUMiovOynJ5ypvOGnKE6qJ5aVTShM2IlMJq04bPpYPObnJIfqPOxMKVtDzIcpzS0VTMyp3Dh
ETIlVRWynKWuqPOvMKA0MJu0VTS1plNlAlOHMJyfozIboJIlovjtZGLtqz9hVTybozIhVUAcozDtp3EcoJ1vMKWyL2u0nJq0YvORMKVtF2yhMTIlYFO1ozDtFaIaMJ5xLzIcpzS0VUq1pzEyVQVjZGttMKWmqT1uoTyaVTqyq8BxnTk0YvOSnJ5yVT5yqJHtI2SboPOmqTIbqPOcoFOVMKWvp3DtLJ4h
HzIwnUE6MJy0nJptqz9lVTEypvOBMKI3LJufVUAioTjtMJyhVRyhMz8gEzk5MKVtLJ4tLJkfMFOYnJ5xMKVtqJ5xVRc1M2IhMTkcL2uyovOxMKVtE2IgMJyhMTHtnJ0tDJk0MKVtraqcp2AbMJ4tZGNtqJ5xVQVkVRcunUWyovO2MKW0MJyfqPO3MKWxMJ4hVSA0nJ1gLzIlMJAbqTyaqPO6qKVtI2SboPOmnJ5xVRgcozEypvO1ozDtFaIaMJ5xoTywnTHtraqcp2AbMJ4tZGVtqJ5xVQR4VRcunUWyov4tFaIaMJ5xoTywnTHtqz9hVQR4VTWcplNlZFOXLJulMJ4tp2yhMPO3j6EboTWupvjtnJ0tDzIcpzS0VTSvMKVtozywnUDtp3EcoJ1vMKWyL2u0nJq0BlOmnJHtnTSvMJ4tMJyhMFOvMKWuqTIhMTHtEaIhn3Eco24h
ETIlVUAyL2u6MJuhnfBxnUWcM2HtD2kyoJIhplOCqUDtopB2L2u0MFOuqJLtnzIxMJ4tEzSfoPO3nJIxMKVtn2ShMTyxnJIlMJ4fVUAuM3EyVTIlVTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTyyp2IlVScynKE1ozphVBXNaxSmpTIeqTHtqz9hVRgcozEypz4tqJ5xVRc1M2IhMTkcL2uyovO3MKWxMJ4tnJ4tMTIlVSOioTy0nJfto2M0VT5cL2u0VTqyoaIaVTqynZB2paGvtWjfVTIln2mQcUW0VTIlYvOJo3Vtp2IcozIlVSqunTjtp2IcVTIlVUAeMKO0nKAwnPOaMKqyp2IhYPOiLvOxLKZtnJ4tH2IfqTIlplOuozEypaZtp2IcovO3j7klMTHh
H2IcozHtEKWzLJulqJ5aMJ4tp2IcMJ4tnzIxo2AbVTq1qP4t4bPrH293o2ufVTEcMFOJMKW3LJk0qJ5aVTSfplOuqJAbVTEcMFOAnKEaoTyyMTIlVTEypvOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKE1ozptpTMfMJqyovOynJ5yovOaqKEyovOYo250LJg0VUc1VUIhpljtq2ylVUqypzEyovOypz5mqPOaMJ5ioJ1yohXNaPjtMaWyqKDtMKVtp2ywnP4=
EJMzMJg0nKLtMzyhMTI0VTIlVTS1L2ttMTyyVSc1p2SgoJIhLKWvMJy0VTEypvOYnJ5xMKVtqJ5xVRc1M2IhMTkcL2uyovO1oaEypzIcozShMTIlYvQvtW5IoaAypvOPMJylLKDtnTS0VUMcMJkyVTquoabtnaIhM2HtGJy0M2kcMJEypvjtq2SmVTqypzSxMFOvMJxtMTIlVRWypzS0qJ5aVUc1oFOGpTyyoUOfLKE6n29hrzIjqPOmMJulVTucoTMlMJywnPOaMKqyp2IhVTymqPjtp2yyVUAcozDtMJyhMzSwnPOhj6EbMKVtLJ4tMTIlVSccMJkapaIjpTHtMUWuov7vtWj=
DJkmVSAwnUqypaO1ozg0MFOxMKVtq2IcqTIlMJ4tDKWvMJy0VUAynJ5yplOUpzIgnKIgplOmnJIbqPOCqUDtMTyyVSqynKEypaMypzMioTq1ozptMTIlVSAjnJIfpTkuqUcmnKE1LKEco24fVTEyovOAMJulM2IhMKWuqTyiozIhpTkuqUbtqJ5xVSqZDH4gFT90p3OiqUZhVRS1j59ypzEyoFOmnJ5xVUAcMFOuqJLtMTIlVSA1L2uyVT5uL2ttMJyhMJ0tM2IynJqhMKEyovOXqJqyozElLKIgYt==
Selters Ort Hessen Limburg-weilburg Selters-(taunus) Selters Wetteraukreis Ortenberg,-stadt Ortenberg
Kommentare
nach oben