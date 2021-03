Hospizhilfe bekommt 500 Euro

Jetzt teilen:

SELTERS - (red). Zur Kommunalwahl wollten die Freien Wähler Selters (FSW) ihren Wahlkampf zugunsten eines sozialen Projekts beschränken – und haben mit dieser Idee 500 Euro gespendet.

„Wir wollen bewusst darauf verzichten, einen Wahlkampf zu führen, der in schriftlicher oder bildlicher Form durch Suggestionen die Wähler beeinflussen soll“, schreibt FWS-Fraktionsvorsitzende Evelyn Schütz in ihrer Mitteilung.

Die Freien Wähler Selters haben sich entschlossen, so eingesparte Gelder in Höhe von 500 Euro einem „besseren Zweck zuzuführen und in Form einer Spende weiterzugeben“. Die Wahl fiel auf die Hospizhilfe Goldener Grund. Bei einem Ortstermin konnte die Spende an deren Vertreter Bastian Michailoff übergeben werden.

Evelyn Schütz: „Mit unserer Spende wollen wir Anerkennung und Dank all den Frauen und Männern aussprechen, die sich in den Dienst der Hospizhilfe Goldener Grund stellen.“