SELTERS-EISENBACH - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe von einem Firmengelände zwischen Selters und Weilmünster in der Eisenbacher Hessenstraße Kupferkabel im Wert von 15 000 Euro gestohlen. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 zu melden.