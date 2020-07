Kann das Freibad in Niederselters wieder öffnen?

Ob das Schwimmbad Niederselters öffnet, bleibt fraglich. Archivfoto: Helmut Volkwein

SELTERs. Die Entscheidung zur Öffnung des Niederselterser Freibades steht immer noch aus. Das dafür benötigte Geld könnte allerdings fließen. Das haben die Gemeindevertreter nach kontroverser Diskussion beschlossen.

Gemeindevorstand muss über Öffnung entscheiden

In der ersten Parlamentssitzung nach der Corona-Zwangspause war am Mittwochabend die mögliche Öffnung des Freibades ein zentrales Thema. Der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Ausschuss für Umwelt, Forsten, Jugend, Sport, Senioren, Soziales und Kultur hatten sich zuvor gemeinsam dafür ausgesprochen, dass für eine mögliche Öffnung des Freibades in der Badesaison 2020 etwa 100 000 Euro überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden sollen.

Ob, wann und in welcher Form das Freibad öffnen kann, soll der Gemeindevorstand mit Blick auf die Corona-Situation entscheiden. Zu klären wäre dabei auch, ob es genug Personal gibt. Zudem ist eine Deckung der Mehrausgaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben. Nach kontroverser Diskussion sprachen sich 19 Gemeindevertreter für die Freigabe des Geldes aus, sechs waren dagegen. Zudem gab es eine Enthaltung.

Manuel Böcher (CDU) hatte zunächst betont, dass dieser Beschluss kein "Daumen rauf oder Daumen runter" sei, sondern damit lediglich der nötige Kostenrahmen freigegeben werde. Die Entscheidung liege beim Gemeindevorstand richtig. Dieser sei näher dran und könne die notwendige Personallage einschätzen.

Uli Finger (SPD) bekräftigte seine Haltung für eine Öffnung des Bades. Gerade für Senioren, Kinder und Jugendliche gebe es in diesem Jahr kaum Freizeitangebote. Wichtig findet Finger auch, dass mehr Kinder schwimmen lernen. Etwa 60 Prozent aller Kinder könnten nach der Grundschule nicht schwimmen. "Es kann nicht sein, wie in den Jahren zuvor", sagte Finger. Er sei aber davon überzeugt, dass sich die Menschen bei einer Öffnung vernünftig verhalten würden.

Verständnis dafür, für eine Öffnung zu werben, zeigte Evelyn Schütz (FWS). Es gebe aber auch Bedenken, sagte sie. Beim Einlass ins Bad solle niemand benachteiligt werden. Das wäre aber durch Begrenzung der Zahl der Badegäste der Fall. Auch machte sie deutlich, dass eine Öffnung mit zusätzlichen Ausgaben bei geringeren Einnahmen verbunden wäre. Je nach Öffnungszeitpunkt gebe es nur eine halbe Badesaison. Ihre Fraktion habe das Thema kontrovers diskutiert. Sie sei dafür, das Bad nicht zu öffnen. "Eine Öffnung ohne die notwendige finanzielle Deckung ist nicht richtig", betonte Schütz.

Auch die UWE-Fraktion habe das Thema kontrovers diskutiert, berichtete Peter Schnierer. Er sagte, dass die bestehenden Corona-Regeln nicht überall ernst genommen würden. "100 000 Euro ohne Gegenfinanzierung auszugeben, halte ich für suspekt", erklärte Schnierer.

Georg Horz (UWE) wies darauf hin, dass es mit Stand am Mittwochabend in Selters fünf Infizierte gebe. Die DLRG habe einen Dienstplan für die mögliche Öffnung erstellt. Dieser beinhalte mehr als 400 Dienste. Gemeldet hätten sich aber lediglich sieben Leute.