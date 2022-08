Katholische Pfarrei Bad Camberg lädt zum Pilgern ein

Jetzt teilen:

BAD CAMBERG - Der ökumenische Pilgerweg ist ein Jakobsweg, der durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen führt. Er beginnt in Görlitz und endet nach 466 Kilometern an der thüringisch-hessischen Grenze im Werratal. Der Verlauf orientiert sich am historischen Verlauf der Via Regia, einer alten königlichen Handelsstraße, die schon im frühen Hochmittelalter existierte. Doch nicht nur Händler, sondern auch Pilger nutzten die alte Straße. Die Spuren dieser Pilgertradition nimmt der ökumenische Pilgerweg durch Mitteldeutschland wieder auf.

Mit einer gelben Muschel auf blauem Grund gekennzeichnet weist der Weg von Ost nach West zum Fernziel Santiago de Compostela im spanischen Galizien. Die Pilgerwanderung verbindet mehrere Ebenen miteinander – eine historische Kulturstraße, christliche Spiritualität und das Wandern als Sinneserfahrung. Wer auf dem ökumenischen Pilgerweg von Leipzig nach Erfurt pilgern möchte, kann sich jetzt anmelden. Die Pilgerwanderung dauert vonDienstag, 4., bis Mittwoch, 12. Oktober. Unterwegs werden nicht nur schöne Landschaften, sodern auch Städte und Bauwerke von herausragender kultureller Bedeutung entdeckt. So lernen die Pilger die Dome von Merseburg, Naumburg und Erfurt kennen. Schöne Altstädte laden zum Verweilen ein. Dazu wird noch zwei Nächte in der Altstadt von Weimar übernachtet, sodass auch diese bedeutende Stadt der deutschen Klassik kennengelernt werden kann.

Es sind noch wenige Restplätze frei

Der Reisegrundpreis beträgt 1195 Euro pro Person im Doppelzimmer ab 16 Teilnehmern (1260 Euro ab 11 Teilnehmern) und enthält die Bahnfahrten, Übernachtungen/Halbpension, Führungen und Reisebegleitung. Anmeldungen für die wenigen Restplätze sind bei Gemeindereferentin Anne Schmitt in Bad Camberg, Telefon: 06434-908 84 51, E-Mail: a.schmitt@badcamberg.bis tumlimburg.de, möglich.