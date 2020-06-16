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Dienstag, 16.06.2020 - 17:45
4 min

Keine Entscheidung zu Freibadöffnung

Ob das Freibad in Niederselters öffnen wird, ist noch nicht entschieden. Der Finanzausschuss und der Sozialausschuss sahen in einer gemeinsamen Sitzung noch zu viele offene Fragen.

Von Andreas E. Müller
Schwimmmeister Martin Petrich und Bürgermeister Bernd Hartmann im Freibad in Niederselters. Noch ist nicht entschieden, ob das Bad wieder öffnet Foto: Andreas E. Müller

Schwimmmeister Martin Petrich und Bürgermeister Bernd Hartmann im Freibad in Niederselters. Noch ist nicht entschieden, ob das Bad wieder öffnet Foto: Andreas E. Müller

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