SELTERS-NIEDERSELTERS - Ein 48-Jähriger hatte kurz vor Weihnachten einen Ford-Kleinbus in der Straße "Zum Hirschgraben" in Niederselters geparkt. Am Montag, 3. Januar, bemerkte er an der Heckklappe des Fahrzeuges eine Beschädigung. Offensichtlich hatte ein Unbekannter den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00.