Löwenzahngelee aus dem Marmeladenpfarramt

Selters-Münster (uf) Wenn die Frühlingssonne wärmt, dann beginnen auch schon die Blüten des Löwenzahns zu blühen. Die ausgezupften gelben Blütenblätter sind der unabdingbare Grundstoff für den goldgelben Löwenzahn-Gelee des Evangelischen Marmeladenpfarramts.

In diesem Jahr wurde allerdings wegen der Corona-Pandemie nur in Kleingruppen und im Homeoffice gezupft - was der Qualität aber keinen Abbruch tut.

Erhältlich ist Löwenzahn-Gelee der 2020er Ernte im Weilburger Altstadtladen, in der Gärtnerei Wern in Weilmünster und natürlich direkt - aber nach Absprache - vor Ort beim Pfarramt in Münster. Dort ist das ganze Marmeladensortiment erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf der pfarrhausmacher Konfitüren und Gelees kommt humanitären Hilfsprojekten zu Gute.

Im Anschluss an das allabendliche Trompetenspiel "Der Mond ist aufgegangen" an der Münsterer Kirche am Sonntag, 3. Mai, nach 19 Uhr, ist ebenfalls der Erwerb von Konfitüre und Gelee möglich.