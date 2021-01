"Marmeladen-Pfarrer" spendet 2000 Euro

Die Pfarrersfamilie Finger präsentiert stolz den Spendenscheck im Pfarrhof in Münster. Foto: Kirchengemeinde Münster

SELTERS-MÜNSTER - Selters (red). Mit Spenden von 2000 Euro hat das "Marmeladenpfarramt" in Münster das "Corona-Jahr 2020" verabschiedet. Über die fünf Verkaufsstellen hatten Pfarrer Ulrich Finger und seine Helfer stattliche Mengen Konfitüren und Gelee aus dem Pfarrhaus verkauft. Und auch der "Weihnachtsmarkt-Laden" in Weilburg hatte bis zum Lockdown einen stattlichen Umsatz zu vermelden. In den Tagen vor Weihnachten waren aus dem Gesamterlös 1500 Euro an Spenden überwiesen worden an die Diakonie-Katastrophenhilfe, an "Ärzte ohne Grenzen", das Deutsche Institut für ärztliche Mission, die Ferienhilfe der Diakonie Mitteldeutschland, an die Kinderhilfe des Gustav-Adolf-Werks in Rumänien und an die Gossner Mission. Und da "Brot für die Welt" wegen der abgesagten Gottesdienste an Heiligabend keine Kollekte erhalten wird, wurde die Spendensumme noch einmal um 500 Euro für das Hilfswerk aufgestockt. Bereits im Frühjahr und Sommer waren 2500 Euro für die Corona-Hilfe der Christoffel-Blindenmission, der Gossner Mission und von "Brot für die Welt" gespendet worden. red/Foto: Kirchengemeinde