Mehrere Verletzte nach Brand in Pflegeeinrichtung

Neben zahlreichen Rettungswagen war auch der Rettungshubschrauber vor Ort. Foto: Michael Ehresmann/Wiesbaden112.de

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SELTERS-NIEDERSELTERS - Bei einem Feuer am Samstagmorgen in Niederselters in der Straße Am Winterholz sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Unter den Verletzten seien eine 45 Jahre alte Pflegekraft und ein 40 Jahre alter Bewohner des Senioren-Parks carpe diem, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die Pflegerin hatte den Mann aus seiner Wohnung gebracht. Beide wurden ins Krankenhaus nach Limburg transportiert. Ob es sich bei den anderen Verletzten um Bewohner oder Mitarbeiter handelt, konnte die Polizei nicht sagen.

Die Küche der Erdgeschosswohnung brannte komplett aus. (Foto: Michael Ehresmann/Wiesbaden112.de)

Weitere 25 Bewohner des Hauses mussten ebenfalls ihre Wohnungen aufgrund der Rauchentwicklung verlassen und wurden im angrenzenden Gebäude ärztlich untersucht.

Der Brand war um 8.15 Uhr gemeldet worden. Die Küche der Erdgeschosswohnung brannte komplett aus. Der geschätzte Schaden liegt laut Polizei bei circa 20.000 Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei Limburg ermittelt.

25 Rettungswagen und der Sanitätszug des Kreises Limburg-Weilburg waren an dem Einsatz beteiligt. (Foto: Michael Ehresmann/Wiesbaden112.de)

Die restlichen Bewohner der Einrichtung konnten nach Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr ihre Wohnungen wieder betreten.

Neben der Polizei Limburg waren an dem Einsatz etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Selters und Bad Camberg, drei Notärzte, 25 Rettungswagen und der Sanitätszug des Kreises Limburg-Weilburg beteiligt. Auch ein Rettungshubschrauber sei vorsorglich angefordert worden. Aufgrund der hohen Anzahl von Einsatzkräften war die Umgebung des Brandortes zwischenzeitlich abgesperrt.