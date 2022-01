Mit Marmelade die Welt besser machen

Das Evangelische Marmeladenpfarramt bedenkt eine Vielzahl von Institutionen mit Spenden. Foto: Marmeladenpfarramt

SELTERS/VILLMAR - Das evangelische Marmeladenpfarramt hat weitere 2000 Euro gespendet. Das Geld geht an verschiedene Hilfsorganisationen, die diese den Schwächsten, den Opfern der Gesellschaft im In- und Ausland zu Gute kommen lassen werden. Gemeindepfarrer Ulrich Finger und Kirchenvorsteher Axel Lenz stellten die Spendenziele im Silvestergottesdienst vor.

Das "Deutsche Institut für ärztliche Mission" (Difäm) unterstützt Menschen in den armen Regionen der Welt. In diesem Jahr steht eine Geburtsklinik in einem Flüchtlingslager im Osten des Kongo im Focus der Spenden.

Unterstützt werden zudem die Menschenrechtsorganisation der Vereinigten Evangelischen Mission, die Projektarbeit der "Christoffel-Blindenmission" und die "Goßner-Mission". Wieder Zuwendungen erhalten die Aktion "Kindern Urlaub schenken" der Diakonie Mitteldeutschland sowie die Aktion "Weihnachtsfreude" des Gustav-Adolf-Werks Sachsen. 15 Euro kostet es, einem von Armut betroffenen Kind in unserem Land einen Tag Erholung, Bildung und Förderung zu schenken.

Spendenempfänger sind auch wieder die Organisation "Ärzte ohne Grenzen", der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für seine friedenspädagogischen Arbeit sowie "Diakonie-Katastrophenhilfe" und das Evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt".

Neben den nun gespendeten 2000 Euro wurden 2021 weitere 2000 Euro aus der Marmeladenkasse für die Hochwasserhilfe im Ahrtal durch die Diakonie Katastrophenhilfe, für die Clowndoktoren der Stiftung "Humor hilft heilen" und für das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" sowie für die "Vergessenen Katastrophen", eine gemeinsame Aktion von Diakonie und Caritas, bereitgestellt.

Insgesamt hat das evangelische Marmeladenpfarramt um die Pfarrerfamilie Finger in Münster und Weyer in den vergangenen gut 20 Jahren mehr als 60 000 Euro spenden können. Das Geld stammt aus dem Erlös des Verkaufs von "pfarrhausmacher" Konfitüren und Gelees.