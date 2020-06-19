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Freitag, 19.06.2020 - 11:30
2 min

Neues Feuerwehrgerätehaus für Eisenbach rückt näher

Der Selterser Ortsteil Eisenbach braucht ein neues Feuerwehrgerätehaus. Dazu sollen jetzt Fördermittel des Landes Hessen beantragt werden.

Von Andreas E. Müller
Eisenbach braucht ein neues Feuwehrgerätehaus. Gefördert werden könnte die Maßnahme mit Mitteln des Landes Hessen. Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

Eisenbach braucht ein neues Feuwehrgerätehaus. Gefördert werden könnte die Maßnahme mit Mitteln des Landes Hessen. Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

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