Nissan dreht sich auf Ölfilm

BAD CAMBERG - Am Mittwochmorgen kam es in Bad Camberg aufgrund ausgelaufenen Dieselöls zu einem Verkehrsunfall.

Ein 50-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 7.10 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 10 wegen des Treibstoffs auf der Straße mit seinem Wagen ins Rutschen geriet. Das Fahrzeug drehte sich und kollidierte in der Folge mit einer Steinmauer, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand. Der Verursacher für die Dieselspur, die sich von der Limburger Straße bis in Richtung Autobahn zog, ist bislang noch unbekannt. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00.