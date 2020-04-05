Sonntag,
05.04.2020 - 14:00
2 min
Pfarrer Finger sagt in Münster allabendlich "Gute Nacht"
Weil wegen der Corona-Krise viele Menschen zu Hause allein sind, schickt Pfarrer Ulrich Finger in Münster jeden Abend einen besonderen Gruß.
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