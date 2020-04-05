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Sonntag, 05.04.2020 - 14:00
2 min

Pfarrer Finger sagt in Münster allabendlich "Gute Nacht"

Weil wegen der Corona-Krise viele Menschen zu Hause allein sind, schickt Pfarrer Ulrich Finger in Münster jeden Abend einen besonderen Gruß.

Von Andreas E. Müller
Der evangelische Pfarrer Ulrich Finger spielt jeden Abend in Münster die Trompete - als Gruß an alle, die aufgrund der Kontaktsperre zu Hause bleiben. Foto: evangelische Kirchengemeinde Münster

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