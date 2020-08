Sanierung wegen Corona verschoben

Jetzt teilen:

SELTERS-MÜNSTER - Eigentlich sollte noch in diesem Jahr die Straße „Schöne Aussicht“ im Ortsteil Münster inklusive Kanal- und Wasserleitungen komplett saniert werden. Daraus wird aber jetzt nichts, weil wegen der Corona-Pandemie das Geld knapp ist. Einstimmig hat daher die Gemeindevertretung beschlossen, die Sanierung auf das Jahr 2021 zu verschieben.

Dadurch entfällt die geplante Kreditaufnahme in Höhe von knapp 240 000 Euro. Veranschlagt war die Maßnahme mit insgesamt 890 000 Euro. Durch Anliegerbeiträge und einen Zuschuss der Hessenkasse in Höhe von 473 500 Euro wäre für die Gemeinde ein Anteil von 416 500 Euro geblieben.

Schuldenstand wird weiter reduziert

Positiver Nebeneffekt: Die Gemeinde kann ihre Schulden in diesem Jahr weiterhin um rund 240 000 Euro reduzieren, was im Saldo zu einer Einsparung im Finanzhaushalt von rund 176 000 Euro führt. Mit der Aufsichtsbehörde wurde außerdem besprochen, fünf Bauplätze in Münster im Baugebiet „Dunger“ auszuschreiben und zu verkaufen. Daraus ergibt sich eine außerplanmäßige Einnahme im Finanzhaushalt in Höhe von rund 345 000 Euro. Damit möchte die Gemeinde eine Rücklage für Investitionen im kommenden Haushaltsjahr bilden.

Wirtschaftliche Folgen noch nicht absehbar

In der Vorlage für die Gemeindevertretung heißt es: „Eine Prognose für die wirtschaftlichen Konsequenzen aufgrund der Corona-Pandemie ist noch schwer abzugeben.“ Es werde mit etwa 500 000 Euro weniger Einkommensteuer gerechnet. Bürgermeister Bernd Hartmann (parteilos) hatte schon zu Beginn der Pandemie eine strikte Ausgabendisziplin angeordnet.

Ziel: Die Auszahlungen auf das Nötigste zu minimieren, um im Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2020 einen Ausgleich zu erreichen.