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Donnerstag, 07.05.2020 - 15:00
3 min

Selters braucht dringend einen neuen Kindergarten

Kann oder soll in Selters ein neuer Kindergarten auch ohne die Zusage von Fördermitteln gebaut werden?

Von Andreas E. Müller
42 Kinder stehen in Selters auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz, davon sind 28 unter drei Jahre alt. Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa

42 Kinder stehen in Selters auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz, davon sind 28 unter drei Jahre alt. Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa

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Selters Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Limburg-weilburg Selters-(taunus) Selters Wetteraukreis Ortenberg,-stadt Ortenberg
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