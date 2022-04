Selters-Münster: Löwenzahn gibt leckeren Gelee

Jetzt teilen:

Wenn im Frühjahr alles grünt und blüht, dann beginnt für das evangelische Marmeladenpfarramt in Münster die erste Erntesaison. Denn aus den Blütenblättern des Löwenzahns wird ein wohlschmeckender Gelee gekocht. Man braucht etwa 200 Gramm der gelben Blütenblätter auf einen Liter Wasser für den Auszug als Grundlage des Geleekochens. Mehrere Nachmittage saßen Jung und Alt im Münsterer Pfarrgarten und zupften mehrere Kilo Löwenzahn für einige Hundert Gläser Gelee. Löwenzahngelee der 2022er Ernte gibt es ab jetzt im Weilburger Altstadtladen, in der Gärtnerei Wern in Weilmünster und selbstverständlich direkt vor Ort beim Pfarramt in Münster. red/Foto: Ulrich Finger