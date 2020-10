Selters: Rasch mehr Kindergartenplätze

Zweri Naturgruppen als Übergangslösung wird es für die Kindergartenkinder in Selters geben. Symbolfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa

SELTERS - Der Erste Beigeordnete der Gemeinde Selters, Günter Zwirner (CDU), hat in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter mitgeteilt, dass die Plätze zur Kinderbetreuung kurzfristig aufgestockt werden. Der Gemeindevorstand habe, nach Abstimmung mit allen Beteiligten, aufgrund steigender Kinderzahlen und Wartelisten für die Betreuungseinrichtungen beschlossen, umgehend eine Übergangslösung bis zur Fertigstellung der neuen Kita am Emsbach zu schaffen. So sollen bei den "Brunnenzwergen" zwei Naturgruppen eingerichtet werden: eine U3-Gruppe mit bis zu zwölf Kindern und eine Ü3-Gruppe mit maximal 25 Kindern. Die U3-Gruppe soll bis 13 Uhr geöffnet sein, die Ü3-Gruppe ganztags.

Die Ü3-Kinder sollen überwiegend in der Natur unterwegs sein. Zum Mittagessen und bei schlechtem Wetter kann sich die Gruppe im Brunnencomptoir aufhalten.

Die U3-Gruppe soll im Turnraum der "Brunnenzwerge" betreut werden. Das hat laut Zwirner zur Folge, dass 2021 so lange keine Buchungen für den Raum Brunnencomptoir im Mineralbrunnen vergeben werden, bis die neue Kita fertiggestellt sein wird.

Landkreis erhält vier Millionen mehr vom Bund

Der Vize-Bürgermeister berichtete auch, dass der Bund im Rahmen seines Konjunkturprogrammes bundesweit eine weitere Milliarde Euro für Investitionen im Bereich Kinderbetreuungsangebote zur Verfügung stelle. Das Jugendamt des Landkreises Limburg-Weilburg habe durch diese Erhöhung der Fördermittel statt bislang 4,1 Millionen Euro künftig acht Millionen Euro für diesen Bereich zur Verfügung. Wie die Mittel verteilt werden, darüber entscheiden die Kreisgremien. Dann werden die Antragsteller informiert.