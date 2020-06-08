Montag,
08.06.2020 - 18:00
2 min
Selters will Ortskerne aufwerten
Der Haupt- und Finanzausschuss von Selters beschäftigt sich mit dem Zukunftsfonds "Stark und innovativ" zur Stärkung des ländlichen Raums. Die Ortskerne sollen aufgewertet werden.
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