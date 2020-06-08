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Montag, 08.06.2020 - 18:00
2 min

Selters will Ortskerne aufwerten

Der Haupt- und Finanzausschuss von Selters beschäftigt sich mit dem Zukunftsfonds "Stark und innovativ" zur Stärkung des ländlichen Raums. Die Ortskerne sollen aufgewertet werden.

Von Andreas E. Müller
Hier soll in Münster eine neue Grünanlage entstehen. Dadurch soll der Ortskern aufgewertet werden und attraktiver werden. Foto: Andreas E. Müller

Hier soll in Münster eine neue Grünanlage entstehen. Dadurch soll der Ortskern aufgewertet werden und attraktiver werden. Foto: Andreas E. Müller

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