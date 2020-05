Die Selterser Kinderfeuerwehr "Löschküken" hält Kontakt zu den Kindern. Foto: Peter Ehrlich

Selters (ehr). Im sechsten Jahr ihres Bestehens mussten sich die Betreuer etwas besonderes überlegen, die Kinderfeuerwehr trotz Corona-Einschränkungen zu den Kindern zu bringen. Sie luden in allen vier Ortsteilen der Gemeinde Selters zu den Feuerwehrgerätehäusern. Haintchen, Münster, Eisenbach und Niederselters wurden so zu Sonntagsausflugszielen von jungen Familien.

Die Kinderfeuerwehr

gibt es "to go"

Fast 50 Kinder mit ihren Familien erreichte das Team der Kinderfeuerwehr "Löschküken" mit dieser Aktion - selbstverständlich alle mit Mundschutz, nacheinander und mit Abstand. Die Freude der Kinder konnte man am funkelnden Strahlen ihrer Augen wahrnehmen und sich mitfreuen - die Kinder bekamen die unter anderem mit einem Stundenplan, Hausaufgabenheft, Malvorlagen und einer Notrufkarte gefüllte "Löschkükentüte" direkt aus dem Feuerwehrauto - sozusagen Kinderfeuerwehr "to go", beschrieben Initiatorin Bärbel Muth mit Benedict Clemenz. Alle freuen sich schon jetzt, wenn es hoffentlich bald wieder losgeht mit den regelmäßigen Treffen der Kinderfeuerwehren.

Wer die Aktion verpasst hat, kann gerne mit der Kinderfeuerwehr Kontakt aufnehmen und sich informieren unter www.Feuerwehr-Niederselters.de.