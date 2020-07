Sportabzeichen als Ferienprogramm

Die Verantwortlichen der LSG Goldener Grund Selters/Ts. bieten eine Projektwoche für Kinder von 10 bis 14 Jahren an. Diese können dabei das Sportabzeichen ablegen. Foto: Martin Rumpf

Selters/TS (red). Nachdem zahlreiche Ferientermine für die Kinder coronabedingt abgesagt werden mussten, hatten sich die Verantwortlichen der Leichtathletik Sport Gemeinschaft (LSG) Goldener Grund Selters/Ts. entschlossen eine Projektwoche für Kinder von zehn bis 14 Jahren anzubieten. Die Überschrift lautete: "Wir machen das Sportabzeichen".

Innerhalb weniger Tage haben sich 36 Kinder für diese Veranstaltung angemeldet und es konnten zwölf Betreuer der LSG gefunden werden, die sich um laufen, springen werfen und spielen kümmerten.

So hat zum Beispiel Thorsten Schäfer aus Oberselters als Fußballtrainer an der Aktion teilgenommen und hat sich aktiv mit einigen spannenden Aufwärmprogrammen eingebracht und sich selbst ebenfalls noch sportlich betätigt. Seine Erkenntnis war, dass man so etwas viel öfter und intensiver machen sollte. "Fußball und Leichtathletik könnten wunderbar voneinander profitieren."

Bürgermeister Bernd Hartmann (parteilos) hatte eine kleine finanzielle Hilfe beigesteuert ebenso wie der Ortsvorsteher Michael Clauss, der sich persönlich von der Qualität der Veranstaltung überzeugte. Beides wurde in Eis für die Teilnehmer umgesetzt. Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Hofmeister ließ es sich nicht nehmen, am Mittwoch mal einen Lauf mit den Kindern zu machen. Aus dem Läufchen wurde ein richtig schnelles 3000-Meter-Rennen, das der sportliche Abgeordnete in einer Zeit unter 15 Minuten absolvierte und damit für sich selbst in diesem Disziplinblock sogar Gold erreichte. Auch Landrat Michael Köberle (CDU) unterstützte die Initiative der LSG mit einem großen Betrag, sodass alle Unkosten gedeckt werden konnten.

"Es macht schon froh und stolz, wie man in unserer Gemeinde und im Kreis unterstützt wird, wenn man etwas macht und sich engagiert", freute sich Thomas Laux, der zweite Vorsitzende der LSG, der die Organisation des Events übernommen hatte.

Alle Kinder absolvierten ihre Leistungen in den Gruppen Ausdauer, Sprint, Koordination, Kraft und Wurf und sie hatten großen Spaß. Die Hygiene und Abstandsregeln wurden selbstverständlich eingehalten und waren zu keiner Zeit ein Problem.