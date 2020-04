Spülmaschine sorgt für Brand

Jetzt teilen:

Selters-Niederselters (red). Am Donnerstagmorgen kam es im Christophorusring in Niederselters zu dem Brand eines Einfamilienhauses. Eine 28 Jahre alte Bewohnerin wurden gegen 6 Uhr durch den Brandmelder auf das Feuer in der Küche aufmerksam und konnte zusammen mit ihrem Säugling das Haus verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer im Bereich der Spülmaschine ausgebrochen und konnte schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Der bei dem Brand entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sowohl die 28-jährige Hausbewohnerin als auch ihre Tochter wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.