Streit um neues Feuerwehrerätehaus für Eisenbach

Zwei Jugendfeuerwehr-Mitglieder üben das Löschen. Damit die Wehr auch für die Jugend attraktiv ist, braucht es eine gute Ausstattung und ein Feuerwehrgerätehaus im Ort. So diskutieren Befürworter im Selterser Parlament. Andere dagegen halten die Erklärung zur Förderung durch das Land Hessen für übereilt und noch nicht ausgereift genug. So gibt es beispielsweise Kritik am Standort. Symbolfoto: Rico Löb/stock.adobe