Transporter landet auf der Seite

SELTERS - Am späten Donnerstagabend ist der Fahrer eines Kleintransporters auf der A 3 bei Selters (Taunus) verletzt worden: Ein 33-Jähriger befuhr mit einem Mercedes-Kleintransporter die A 3 in Richtung Köln auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Plötzlich kollidierte er mit dem Heck eines Sattelzuges und kippte auf die Beifahrerseite. Das Fahrzeug rutschte bis zur Mittelschutzplanke und blieb dort quer zur Fahrbahn liegen. Die nachfolgenden Fahrzeuge konnten rechtzeitig bremsen. Der verletzte 33-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 52 000 Euro. Der Rückstau durch Sperrungen erstreckte sich auf bis zu vier Kilometer.